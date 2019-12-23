Soylu: "Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi Salondan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.
23.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi
Salondan görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA