Soylu: "Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir"
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Soylu: "Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi Salondan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.

23.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:11
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun salona gelmesi

Salondan görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir"
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