Soylu: "Göç, dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketidir"

Soylu: "Göç, dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

06.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:49
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Göç, dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketidir"
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