Soylu: Geri Çekilmek de Bir Erdemdir

Soylu, "Bunları belki size son kez söylüyorum ama bilmenizi isterim iddianızı ve iradenizi ortaya koyduğunuz noktadan itibaren eğer sıkıntıda olduğunuz görünüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman ama hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir, geri adım atmak da bir erdemdir." dedi.