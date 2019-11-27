Soylu: "Gerek sınırlarımızın hemen dışında gerek yurt içinde topyekün bir terörle mücadele...
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Soylu: "Gerek sınırlarımızın hemen dışında gerek yurt içinde topyekün bir terörle mücadele...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti.

27.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:57
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Komutanlığının Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Gerek sınırlarımızın hemen dışında gerek yurt içinde topyekün bir terörle mücadele...
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