: Soylu: "Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız"

12.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:00

Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılışı töreni

İçişleri Bakanı Soylu'nun kürsüye çıkışı

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."

Kaynak: AA

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