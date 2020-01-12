Soylu: "Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız"
Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılışı töreni İçişleri Bakanı Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde konuştu.
Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılışı töreni
İçişleri Bakanı Soylu'nun kürsüye çıkışı
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."