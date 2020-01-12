Soylu: "Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız"
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Soylu: "Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız"

Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılışı töreni İçişleri Bakanı Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde konuştu.

12.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:00
Soylu:

2-Yurduntepe açılışı töreni

İçişleri Bakanı Soylu'nun kürsüye çıkışı

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)


İçişleri Bakanı : "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir bırakacağız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız"
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