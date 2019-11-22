Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"
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Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi programına katıldı.

22.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:31
Soylu:

İçişleri Bakanı , Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi programına katıldı.

"Ülkemize, milletimize moral veriyorlar. Bize de moral veriyorlar. Gelecek nesillerimize de örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"
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