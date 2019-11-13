Soylu: "Geçmişten geleceğe simülasyon yaparken ilk kez böyle güçlü ve kudretli bir durumla karşı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.
13.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (5)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Geçmişten geleceğe simülasyon yaparken ilk kez böyle güçlü ve kudretli bir durumla karşı...