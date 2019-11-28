Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

28.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söylediView on euronews