Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söylediView on euronews.
28.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söylediView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz