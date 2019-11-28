Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz
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Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi

28.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:41
Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

İçişleri Bakanı , vatandaşı 11 IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.


"Dünya büyük bir problemle karşı karşıya. Sadece biz değiliz." diyen İçişleri Bakanı Soylu 'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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