- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -12-

İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor. Bu, FETÖ'ye Amerika'nın sağladığı gelirdir. 200 milyon dolar da izin verdiği için bağış toplama kabiliyeti var."

Kaynak: AA