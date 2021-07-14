Soylu: Evlat Nöbeti'nde 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor
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Soylu: Evlat Nöbeti'nde 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor

Soylu: Evlat Nöbeti'nde 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da devam eden Evlat Nöbeti'nde yarın 28'inci buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da devam eden Evlat Nöbeti'nde yarın 28'inci buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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