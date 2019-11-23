Soylu: "Etrafımızdaki coğrafyayı, huzur coğrafyası, kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz" - AĞRI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Tekstil Fabrikasının temel atma törenine katıldı.
23.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Tekstil Fabrikasının temel atma törenine katıldı. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Etrafımızdaki coğrafyayı, huzur coğrafyası, kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz" - AĞRI