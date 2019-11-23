Soylu: "Etrafımızdaki coğrafyayı, huzur coğrafyası, kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz" - AĞRI
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Soylu: "Etrafımızdaki coğrafyayı, huzur coğrafyası, kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz" - AĞRI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Tekstil Fabrikasının temel atma törenine katıldı.

23.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:10
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekstil Fabrikasının temel atma törenine katıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Etrafımızdaki coğrafyayı, huzur coğrafyası, kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz" - AĞRI
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