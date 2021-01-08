Soylu: "Eski makam sahiplerinin eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek değiliz"
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Soylu: "Eski makam sahiplerinin eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek değiliz"

08.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkenin gündemini nereye getirmeye çalıştıklarını, neye hazırlık yaptıklarını bilmiyor değiliz. Eski makam sahiplerinin ağzından eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek de değiliz. Bir gazeteci bozuntusunun çıkıp 'muhalefet yapıyorum' diye insanlara darbe, eylem tarifini yapmasını alelade yorumlar diye görecek, geçiştirecek değiliz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkenin gündemini nereye getirmeye çalıştıklarını, neye hazırlık yaptıklarını bilmiyor değiliz. Eski makam sahiplerinin ağzından eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek de değiliz. Bir gazeteci bozuntusunun çıkıp 'muhalefet yapıyorum' diye insanlara darbe, eylem tarifini yapmasını alelade yorumlar diye görecek, geçiştirecek değiliz."

Soylu: 'Eski makam sahiplerinin eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek değiliz'
Soylu: 'Eski makam sahiplerinin eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek değiliz'
Soylu: 'Eski makam sahiplerinin eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek değiliz'
Soylu: 'Eski makam sahiplerinin eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek değiliz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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