Soylu: "Eski adıyla karakollar, polis merkezi amirlikleri bizim için önemlidir"

Soylu: "Eski adıyla karakollar, polis merkezi amirlikleri bizim için önemlidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.

28.10.2019 10:56
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (3)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Eski adıyla karakollar, polis merkezi amirlikleri bizim için önemlidir"
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et