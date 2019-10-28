Soylu: "Eski adıyla karakollar, polis merkezi amirlikleri bizim için önemlidir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.
28.10.2019 10:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (3)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "Eski adıyla karakollar, polis merkezi amirlikleri bizim için önemlidir"