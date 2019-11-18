Soylu: "En önem verdiğim kurumlardan biri Strateji Başkanlığımızdır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu.
18.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "En önem verdiğim kurumlardan biri Strateji Başkanlığımızdır"