Soylu: "En önem verdiğim kurumlardan biri Strateji Başkanlığımızdır"
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Soylu: "En önem verdiğim kurumlardan biri Strateji Başkanlığımızdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu.

18.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:45
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "En önem verdiğim kurumlardan biri Strateji Başkanlığımızdır"
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