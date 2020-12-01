Soylu: "Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Soylu: "Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir"

01.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:05

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katıldı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katıldı. (8)

Soylu: 'Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir'
Soylu: 'Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir'
Soylu: 'Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir'
Soylu: 'Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir'
Soylu: 'Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

İlgili Haberler

Soylu: '(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'
Soylu: "(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik"
Başkan Çalık: 'İstanbul'un en büyük sorunu artan nüfus'
Başkan Çalık: "İstanbul'un en büyük sorunu artan nüfus"
Sözcü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor
Sözcü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Ajda Pekkan Burcu Esmersoy Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Orhun Ene Fatih Terim Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soylu: "Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 13:34:22. #1.15#
title