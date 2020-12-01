Soylu: "Nüfus hizmetlerinde yeni dönem hedefimiz tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir"
01.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:05
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katıldı.
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katıldı. (8)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur