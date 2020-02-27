Soylu: "(Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk"
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Soylu: "(Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk"

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

27.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:57
Soylu:

Editör Masası

İçişleri Bakanı 'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (6)

İçişleri Bakanı Soylu: " ( ve 'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Soylu: "(Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk"
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