Soylu: "Eğitim hemen planlandı ve bugün başlandı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı alana gelmesi, selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun köpekleri sevmesi yetkililerden bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması...
08.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı alana gelmesi, selamlaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun köpekleri sevmesi yetkililerden bilgi alması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA