İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı. (5)

Soylu: "Halen ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 kişi geçici koruma statüsünde bulunmaktadır, Suriyeli"

Soylu: "(Düzensiz göçle mücadele) 2016 yılından beri yakaladığımız göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir"