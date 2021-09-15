Soylu: '(Düzensiz göçle mücadele) 2016 yılından beri yakaladığımız göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir' - Haberler
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Soylu: "(Düzensiz göçle mücadele) 2016 yılından beri yakaladığımız göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı. (5)

Soylu: "Halen ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 kişi geçici koruma statüsünde bulunmaktadır, Suriyeli"

Soylu: "(Düzensiz göçle mücadele) 2016 yılından beri yakaladığımız göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir"

Soylu: (Düzensiz göçle mücadele) 2016 yılından beri yakaladığımız göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir

Soylu: (Düzensiz göçle mücadele) 2016 yılından beri yakaladığımız göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir

Soylu: (Düzensiz göçle mücadele) 2016 yılından beri yakaladığımız göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir

Soylu:
AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
Soylu: '462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür'

Soylu: "462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.
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Haber: Soylu: '(Düzensiz göçle mücadele) 2016 yılından beri yakaladığımız göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir' - Haberler
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