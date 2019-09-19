Soylu: "(Düzensiz göç) Yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. (2)
Soylu: "Terörle uyuşturucuyla düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Düzensiz göçü de yönetmeye çalışıyoruz"
Soylu: "(Düzensiz göçmenler) Kimisi bedenini, emeğini 2-3 yıl satarak bu yolu ve yolculuğu katediyor. Yani yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"
Soylu: "Yıllardır söylüyoruz. Göçü kaynağında özellikle tedavi etmek gerekir. Göçü kaynağında yönetmek gerekir"