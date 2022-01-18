Soylu: "Dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat söz konusu" - Haberler
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Soylu: "Dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat söz konusu"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına katıldı. (1)

"Dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat söz konusu"

"Batılı büyük devletler artık terör örgütlerinin, devlet dışı aktörlerin oyun kitabını okuyor. Bilerek veya bilmeyerek onların yöntemlerini kullanıyor. Rakiplerini dize getirmek için klasik savaşlara girmek yerine milislere sponsor oluyor, eğitim veriyor. Siber milisler aracılığıyla darbeleri teşvik edip ırkçılığı ateşliyor. Bazen de siyasi suikastler organize ediyor"

"Öte yandan devlet dışı aktörler ve terör örgütleri, devletler gibi davranmaya çalışıyor"

Soylu: Dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat söz konusu

Soylu: Dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat söz konusu

Soylu: Dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat söz konusu

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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