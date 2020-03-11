Soylu: "Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir"
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Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel

Soylu: "Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu.

11.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:50
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu. (2)

Soylu: 'Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Soylu: "Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir"

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