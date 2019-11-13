Soylu: "Dönem dönem bizi zafiyete uğratmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadırlar"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.
13.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Dönem dönem bizi zafiyete uğratmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadırlar"