Soylu: "Dönem dönem bizi zafiyete uğratmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadırlar"
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Soylu: "Dönem dönem bizi zafiyete uğratmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadırlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.

13.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:08
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Dönem dönem bizi zafiyete uğratmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadırlar"
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