Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi
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Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

25.01.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:44
Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi

İçişleri Bakanı 'nun 'nın ilçesinde ve Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi

MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi
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