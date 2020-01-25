Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
25.01.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi
MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. (2)
Kaynak: AA