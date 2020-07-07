Soylu: "(Diyarbakır anneleri) İnşallah bugün, yarın 14'üncü aileyi de evladıyla buluşturacağız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (5)

" (Diyarbakır anneleri) Bugüne kadar 13 aileyi evladıyla buluşturduk. İnşallah bugün, yarın 14'üncü aileyi de evladıyla buluşturacağız"

"Terör örgütüne mensup olanların aileleri ile görüşülüyor. İkna edip devlete teslim olmaları sağlanmaya çalışılıyor. Sadece yılbaşından bugüne kadar 94 kişi aileleriyle görüşülerek ikna yoluyla teslim oldu"

Kaynak: AA