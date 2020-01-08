Soylu: "Dijital takograflara geçiş 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamaları - Soylu: "Cumhurbaşkanımızın onayıyla dijital takograflara geçiş 20 temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
08.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamaları - Soylu:
"Cumhurbaşkanımızın onayıyla dijital takograflara geçiş 20 temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"
ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA