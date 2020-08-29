Soylu: "Devletimiz emrinize amadedir"
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Soylu: "Devletimiz emrinize amadedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz.

29.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak." dedi.

Bakan Soylu, Espiye ilçesine bağlı Avluca köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak." diye konuştu.

Soylu, "Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma. Allah bir daha böyle bir afetle bizi karşı karşıya bırakmasın." ifadesini kullandı.

Cumartesi akşamı durumu öğrendikten sonra, gece saatlerinde Giresun'a geldiğini ve o dakikadan itibaren de ayrılmadığını ifade eden Soylu, devletin bütün imkanları ile vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Soylu, sel nedeniyle oluşan elektrik ve su kesintileri ile yol sorunlarını çözmek için devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Giresun'da bulunduklarını aktaran Soylu, afete maruz kalan her yere ulaşmaya, vatandaşlara yardımcı olmaya ve yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Merak etmeyin hangi eksikliğiniz varsa giderilecektir"

Soylu, her ilçe için görevlendirme yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mesela Dereli'nin köylerinde şu anda Sivas Valisi, Yağlıdere'nin köylerinde Ordu Valisi, Doğankent'in köylerinde Gümüşhane Valisi görevli. Her birine ilçeleri, köyleri paylaştırdık. Büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz yolların açılması, kesilen sular varsa suların gelmesi, hasar gören evler varsa onlarla ilgili yardımın ulaştırılması ve onlarla ilgili sonra atılabilecek tedbirlerin ortaya konulabilmesi için çalışıyorlar. Bir taraftan Aile Bakanlığımız, bir taraftan Çevre Bakanlığımız, bir taraftan bizler İçişleri Bakanlığı, AFAD, her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiği ölçüler çerçevesinde. Merak etmeyin hangi eksikliğiniz varsa giderilecektir. Bu bizim size söyleyeceğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Bunun için buradayız ve en yakın zamanda yollar açılacaktır, en yakın zamanda adımlar atılacaktır, en yakın zamanda bugün sarıldığı gibi yaralar sarılacaktır. Devletimiz emrinize amadedir, onu bilmenizi istiyoruz."

Gün içinde yaptığı ve yapacağı inceleme ve toplantılara ilişkin de köy sakinlerini bilgilendiren Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Pazartesi nasip olursa, eğer bir eksiklik, aksaklık çıkmazsa Cumhurbaşkanımız da Dereli'ye, Doğankent'e, buralara gelecekler yani buraya varabilir mi bilmiyorum ama netice itibarıyla helikopterle inşallah gelir. Buraları hem kendisi görecek hem biz gördüklerimizi anlatacağız. Merak etmeyin derleyip toparlanmadan ayrılmak yok. Allah bir daha böyle bir felaketi hiçbirimizin başına vermesin."

Soylu: 'Devletimiz emrinize amadedir'

Kaynak: AA

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