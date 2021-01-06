Soylu: "Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."
06.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:58
Soylu: "Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz.
Soylu: "Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe