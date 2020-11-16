Soylu: "(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İzmir'deki depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz