Soylu: "(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var"
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Soylu: "(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var"

16.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İzmir'deki depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder."

Soylu: '(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var'
Soylu: '(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var'
Soylu: '(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var'
Soylu: '(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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