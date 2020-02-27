Soylu: "Depremde yardımların STK'lar, belediyeler tarafından kendi başına dağıtılmasına müsaade...
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Soylu: "Depremde yardımların STK'lar, belediyeler tarafından kendi başına dağıtılmasına müsaade...

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

27.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:34
Soylu:

Editör Masası

İçişleri Bakanı 'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (2)

Soylu: "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Soylu: "Depremde yardımların STK'lar, belediyeler tarafından kendi başına dağıtılmasına müsaade...
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