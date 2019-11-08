Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Pazartesiden itibaren başlıyoruz"

08.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:52

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (2)

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."

Kaynak: AA