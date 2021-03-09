Son dakika haberi... Soylu: "Son 4 yılda PKK'nın yurt içindeki silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır"
09.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:57
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci