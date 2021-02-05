Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz (2)
05.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:13
'TWİTTER'IN TUTUMUNU KINIYORUZ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımları için kısıtlama kararı hakkında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" dedi.
'TWİTTER'IN TUTUMUNU KINIYORUZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımları için kısıtlama kararı hakkında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" dedi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı