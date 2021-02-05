Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz (2)

05.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:13
Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz (2)

'TWİTTER'IN TUTUMUNU KINIYORUZ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımları için kısıtlama kararı hakkında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" dedi.

'TWİTTER'IN TUTUMUNU KINIYORUZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımları için kısıtlama kararı hakkında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mart Milli Silah Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 00:13:23. #1.14#
title