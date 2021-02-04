Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz
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Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

04.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:13
Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamazİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter'ın ülkelerin, demokrasinin ve huzurun kimyasını bozmaya çalıştığını belirterek, "Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" dedi.

Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter'ın ülkelerin, demokrasinin ve huzurun kimyasını bozmaya çalıştığını belirterek, "Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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