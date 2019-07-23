Soylu'dan Suriyelilerin oturum iznine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul'da oturum belgeleri var. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir.

Soylu'dan Suriyelilerin oturum iznine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul'da oturum belgeleri var. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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