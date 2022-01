Soylu'dan sporculara destek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde mücadele eden Engelsiz Ceylanlar ve Beşiktaş'ın maçına katıldı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginin 9. haftasında Ceylanpınar temsilcisi ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ceylanpınar temsilcisinin ev sahipliğinde karşılaşma Ceylanpınar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Deplasman Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ev sahibi Ceylanpınar temsilcisini 33 sayı üstünlükle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Her fırsatta engellilerle bir araya gelen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, basketbol karşılaşmasını tribünden takip etti. Sporculara moral ve destek vermek amacıyla katılan Soylu, karşılaşma sonunda Ceylanpınar ve Beşiktaş takım sporcularını mücadelelerinden dolayı tek tek tebrik etti. Bütün bedensel engelliler adına Soylu'ya teşekkür eden Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Genel Menajeri Erdem Göksel, "Beşiktaş kulübü olarak Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'ya hem misafirperverliği hemde Urfa Ceylanpınarlı kardeşlerimize vermiş olduğu spora olan desteğinden dolayı binlerce kez teşekkür ediyoruz" dedi.

"Her iki kulübünde gönlümüzde yeri var"

Her iki takımın gittiği her yer galibiyetle dönmelerini ümit ettiğini belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Her zaman için sahada mücadeleci bir performans bekliyorum. Ceylanpınar Spor kulübü ile Beşiktaş kulübü arasında herhangi bir fark yoktur. Her iki kulübünde gönlümüzde yeri var. Her iki takımda bizim kulüplerimizdir. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Takımlarımızın gittiği her yerde galibiyetle dönmelerini ümit ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA