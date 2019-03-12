Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da şehit düşen Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in ailesine ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da şehit düşen Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in ailesine ziyarette bulundu.
Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da 3 ferdini şehit veren Gülşen ailesinin Kızılcahamam ilçesindeki evine giderek başsağlığı dileklerini iletti.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği aileye bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.
Kaynak: AA