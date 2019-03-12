Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da şehit düşen Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in ailesine ziyarette bulundu.

Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da 3 ferdini şehit veren Gülşen ailesinin Kızılcahamam ilçesindeki evine giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği aileye bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Kaynak: AA