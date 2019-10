Soylu'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

19.10.2019 09:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarların, vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığını vurguladı.

Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yaklaşık 200 yıllık mazisi olan muhtarlık kurumunun, tarihinin hiçbir döneminde önemini kaybetmediğine işaret eden Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle bu kurumun işlevselliği arttırılmıştır. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları, valilerimiz başkanlığında illerimize, kaymakamlarımız başkanlığında ilçelerimize yayılmış, iş ve işlemlerinin takibinin kolaylaştırılması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulmuştur."

Süleyman Soylu, Büyükşehir Belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığının, diğer belediyelerde de Muhtarlar Müdürlüğünün tesis edildiğini ve kısa adı MUBİS olan "Muhtar Bilgi Sistemi"nin çok olumlu neticeler verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tensipleriyle de 2015 yılından itibaren, her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar her zaferimizde imzaları olduğu, bilinen bir gerçektir. Aynı asil ruhu 15 Temmuz gecesi de görmüş olmak, bu milletin evlatları için bir gurur ve umut kaynağı olmuştur."

Soylu, mesajında bütün muhtarların Muhtarlar Günü'nü tebrik etti, görevi başında şehit olan muhtarlara rahmet diledi.

Kaynak: AA