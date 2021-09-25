Soylu'dan minik sporculara tam destek

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık 3 ay önce açılan Adana Demir spor altyapısına Belediye Başkanı Feyyaz Soylu destekte bulundu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçe stadında Adana Demirspor altyapısının minikleriyle bir araya geldi. Burada Adana Demirspor altyapı eğitmenleri tarafından karşılanan Soylu, malzeme yardımında bulundu. Ceylanpınar ilçe stadını çocukların sportif faaliyetlerini geliştirmesi için hizmetlerine açan Soylu, çocukların heyecanına ortak oldu. Heyecanları gözlerinden okunan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan Soylu, miniklerle maç yaptı.

"Ağaç yaşken eğilir"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, açıklamasında, "Önem verdiğimiz çocuklarımızın yanındayız. 05-15 yaş arası yaz kursları nedeniyle her yıl yapılması gereken bir spor eğitimi fakat pandemi nedeniyle bu bir buçuk yıldır erteleniyor. İnşallah bugünden itibaren çocukların sportif faaliyeti için startını vermiş. Hocalarımızla birlikte el ele verip çocuklarımız için ne gerekiyorsa spor adına biz belediye olarak yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA