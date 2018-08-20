Soylu'dan Kurban Bayramı Mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşların hem asayiş hem de trafik güvenliğini temin etmek için bütün personellerinin sahada olacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, paylaşmanın, kardeşliğin ve insan olmanın erdeminin hissedildiği Kurban Bayramı'na ulaşıldığını ve her Kurban Bayramı'nda, başkalarının ihtiyacını gidermenin ötesinde aslında insanın kendi ruhunun muhtaç olduğu huzuru, faydalı olmanın ve hayatlara gerçek bir anlam katmanın hazzının yaşandığını belirtti.

"Mutlu etmek ve mutlu olmak" için ne gerekiyorsa içinde barındıran İslam dininin ve Türk kültürünün hediyesi olan bu bayramın kalpleri şarj ettiğini aktaran Soylu, Türkiye'nin büyük bir değişime adım attığı şu günlerde paylaşmanın, el uzatmanın, gülümsemenin ve kardeşliği hissetmenin, yeni dönemin de mutluluk kodlarını oluşturduğuna dikkati çekti.

Soylu, bu mutluluğu ve bayramı hayal edildiği gibi yaşayabilmenin, her yönüyle insanların dikkatine, sabrına ve sağduyusuna bağlı olduğuna vurgu yaparak, mesajında şunları kaydetti:

"Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşımızın hem asayiş hem de trafik güvenliğini temin etmek için bütün personelimiz sahada olacaktır. Sadece trafik güvenliğimiz için 140 bin 481 personelimiz görev yapacak, insansız hava araçlarından helikopterlere, KGYS sistemlerinden mobil ekipmanlarımıza kadar bütün teknik imkanlarımızla trafik denetimlerimiz en üst düzeyde gerçekleştirilecektir. Bütün bunların yanı sıra çok önemli bir denetim gücünü de sahaya sürüyoruz; çocuklarımız... Bu bayram başlattığımız 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyasıyla araç içindeki çocuklarımızı birer fahri müfettiş olarak görevlendiriyoruz.

Hız limitlerini aşmak, emniyet kemeri takmamak, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak veya mesaj yazmak, bakımı doğru yapılmamış bir araçla, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmak... Lütfen bu bayram, tıpkı sigarayı bırakır gibi bu zararlı alışkanlıklardan da kurtulalım."

Soylu, aracın içinde kırmızı bir düdük çaldığında ayağın gazdan çekilmesi, emniyet kemeri takılı değilse takılması, cep telefonunun yerine bırakılması veya sağa çekip biraz dinlenilmesi uyarısında bulunarak bunu kişinin kendisi için değilse bile o düdüğü çalan çocuğu için yapması gerektiğini vurguladı.

"Büyük mutluluklar küçük ihmallere kurban gitmesin." ifadesini kullanan Soylu, aziz Türk milletinin, dünyadaki bütün Müslümanların, bütün mazlumların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.