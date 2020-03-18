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Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Paris kentinden gelen uçaktan inen yolculardan bazılarının karantina otobüsünden indirilerek polis nezaretinde götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

18.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:49
Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Paris kentinden gelen uçaktan inen yolculardan bazılarının karantina otobüsünden indirilerek polis nezaretinde götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.


Soylu, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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