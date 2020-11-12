Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti
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Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti

12.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:21

Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti Sivaslı şehit Jandarma Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı'nın katili, kırmızı listede aranan terörist Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü haberi ailesi tarafından sevinçle karşılandı Sivaslı şehit Jandarma Uzman Çavuş Saadettin...

Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti

Sivaslı şehit Jandarma Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı'nın katili, kırmızı listede aranan terörist Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü haberi ailesi tarafından sevinçle karşılandı

SİVAS - Sivaslı şehit Jandarma Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı'nın katili, kırmızı listede aranan terörist Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü haberi, ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

Yaklaşık 13 yıl önce Giresun'un Alucra İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş 29 yaşındaki Sadettin Yazıcı şehit olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından, Yazıcı'nın katili kırmızı listede aranan terörist Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in öldürüldüğünü "Kırmızı listeye bir çizik daha" ifadeleri ile duyurdu.

"En mutlu günümüz"

Soylu'nun haberi şehidin Sivas'ta yaşayan ailesini mutlu etti. Şehit eşi Esme Yazıcı, en mutlu günlerini yaşadıklarını belirterek, "13 sene oldu Saadettin şehit olalı. Saadettin çok şakacı biriydi, çok iyi bir insandı. 5 sene bir evliliğimiz oldu fazla değil. Saadettin şehit olduğunda küçük oğlum 1 buçuk büyük oğlum 4 yaşındaydı. Giresun Alacura'da şehit oldu. Akşam şehit olmuş ama bize sabah haber verdiler Jandarmalar. Devletimizden Allah razı olsun. Kanı yerde kalmadı. Şehitler ölmez. Çok şaşkınım şuan d söyleyecek başka bir şey yok. Allah vatanımızdan razı olsun. Çok değişik bir duygu. 13 sene sonra. Belki o an olsaydı tamam derdik. Ama aradan bayağı bir zaman geçti. Böyle bir haberin geleceğini bile ummuyordum. Devletimizden ve askerlerimizden Allah razı olsun. Süleyman soyluya da çok teşekkür ediyorum. Devletimizden Rabbim razı olsun. En azından kanı yerde kalmadı. Bugün bizim en mutlu günümüz" dedi.

Babasını hiç tanımadı

Şehidin 15 yaşındaki oğlu Alper Yazıcı, babası şehit olduğunda 1.5 yaşında olduğunu söyledi. Yazıcı, "Ben babamı çok görmedim. Öldüğünde çok küçüktüm. Cenazesine bile götürmemişler beni. Katilinin öldürüldüğünü annem söylediğinde çok sevindim. Zaten kendimi bildim bileli bunu istiyordum. Babamın katilinin öldürülmesini istiyordum. Rabbim razı olsun askerlerimizden. Aradan 13 sene geçmiş. Daha yürümeyi konuşmayı bilmezken şimdi koskoca adam oldum. Daha yeni ölüm haberi geldi. Gerçekten çok sevindim" şeklinde konuştu.

Şehidin Mustafa isimli bir oğlu daha bulunuyor.

Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti
Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti
Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti
Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti
Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti
Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti
Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti
Bakan Soylu'dan gelen haber şehit eşini mutlu etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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