Soylu'dan drift yapan sürücüye:  Türk polisi yakalar da yardım da eder
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Konya, Güncel

Soylu'dan drift yapan sürücüye:  Türk polisi yakalar da yardım da eder

KONYA'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobili ile drift yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden "Polise yakalanmadan" sözleriyle drift yaptığı görüntülerine yer veren D.G.'ye, 1516 TL para cezası kesildi.

20.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:11
Soylu'dan drift yapan sürücüye:  Türk polisi yakalar da yardım da eder

KONYA'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobili ile drift yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden "Polise yakalanmadan" sözleriyle drift yaptığı görüntülerine yer veren D.G.'ye, 1516 TL para cezası kesildi. Hakkında trafiği tehlikeye düşürmekten yeniden yakalama kararı çıkartılan D.G. ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Türk polisi yakalar da yardım da eder' ifadelerine yer verdi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve drift yaparak tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 'Polise yakalanmadan' başlığıyla paylaşılan görüntüde sürücü, "Günlerdir çalışmıyorum. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de." demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları kat ederek "Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa" dediği ve a'drift' yaptığı görülüyor.

Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.'ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uyguladı.Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı D,G. hakkında bugün 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlatılıp, yakalama kararı çıkardı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da  twitter hesabından, D.G.'nin görüntülerini, 'Türk polisi yakalar da yardım da eder' notu ile paylaştı.

 


Kaynak: DHA

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