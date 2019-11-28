Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum

28.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:33

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm" dedi.View on euronews