Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum
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Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

28.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:33

'in ilçesinde bir Alevi ailenin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması üzerine soruşturma başlattı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm" dedi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum
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