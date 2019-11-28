Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum

28.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:56

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum" dedi.



Olayı gerçekleştirenlerin bulunacağı sözünü veren Soylu, "Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek. Benim bakanlığım döneminde bu tür olaylar çok az yaşandı ama hiçbiri faali meçhul olarak kalmadı. Milletin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle