Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili "Teröre müsamaha göstermemizi isteyenler yanılır. Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir.
20.08.2019 10:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili "Teröre müsamaha göstermemizi isteyenler yanılır. Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir.""dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA