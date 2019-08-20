Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili "Teröre müsamaha göstermemizi isteyenler yanılır. Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir.

20.08.2019 10:50
Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili "Teröre müsamaha göstermemizi isteyenler yanılır. Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir.""dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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