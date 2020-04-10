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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Soylu'dan 11 Nisan kutlama mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:29
Soylu'dan 11 Nisan kutlama mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Şanlıurfa'nın Kurtuluşu için mücadele eden kahraman Urfa halkının Fransız işgalinden kurtulmak için destansı bir ve emsalsiz bir zafere imza attığını vurguladı.

Soylu mesajında, "11 Nisan kurtuluş destanı, bir milletin tüm imkansızlıklara rağmen dünyanın en güçlü ordularından birine karşı, bağımsızlığını, kanının son damlasına kadar, nasıl koruduğunu gösteren, ve dünyada emsali olmayan bir zafer olarak, tarih sayfalarında yerini almıştır. Ulusal kurtuluş mücadelemizin eşsiz zaferlerinden olan bu tarih, mübarek şehrimizin bayramı olmuştur. Bizler de, kahramanlarımızın, düşmandan kurtararak bizlere emanet ettiği bu mübarek şehri, en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle şanlı destanda, şahadet şerbetini içip, şehit olanlara, Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlıurfa'nın, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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