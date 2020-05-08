Soylu'dan 102 yaşındaki kadına anneler günü sürprizi
Soylu'dan 102 yaşındaki kadına anneler günü sürprizi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki kadına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi, ulaştırıldı.
Soylu'dan 102 yaşındaki kadına anneler günü sürprizi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki kadına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi, ulaştırıldı.
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki kadına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi, ulaştırıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyeler, sahiplerine ulaştırılıyor. Hediyelerden birisi de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 102 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırıldı.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, 102 yaşındaki kadını yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.
Torun ile görüntülü görüşen Sivas Valisi Salih Ayhan yaşlı kadına uzun ömürler dileyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adına kendisine hediyeyi ilettiklerini söyledi.
Yaşlı kadın da Namazlardan önce dua ettiğini söyledi.
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Kaynak: İHA