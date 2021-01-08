Soylu: "Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık"
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Soylu: "Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık"

08.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (4)

Soylu: "Buradaki temel mesele Türkiye'nin onların hayallerinin ötesine geçmiş olmasıdır"

Soylu: "Milletimiz rahat olsun. Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık. Pırıl pırıl gençlerimizi terörün ve istikrarsızlığın oyuncağı haline getirmeyeceğiz. Çünkü gençlerimizi, dünyaya söyleyecek sözleri var. Onun için hazırlıyoruz. onların yapacakları var. Onun için hazırlıyoruz"

Soylu: 'Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık'
Soylu: 'Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık'
Soylu: 'Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık'
Soylu: 'Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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