Soylu: "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık" 9 ülke iş birliğiyle...
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.
30.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:09
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu."
Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var."
Kaynak: AA